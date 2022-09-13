عملية أمنية واسعة في ناحية بادوش وجزيرة الحضر بنينوى

2022/09/13 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت العملية بمحورين الأول تضمن: محور ناحية بادوش شمال مدينة الموصل وكلف بالواجب اللواء 59 بالحشد الشعبي والجيش".

واضافت ان "المحور الثاني تضمن: جزيرة الحضر جنوب الموصل وكلف بواجب العملية اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش حيث تهدف العملية لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية”.

وتابع، أنه "جاءت العملية بإسناد معاونية شؤون العمليات و المديرية العامة للعمليات ومعاونية الاستخبارات والمعلومات ومكافحة المتفجرات ومديرية الطبابة و المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقسام قيادة العمليات من العمليات والاستخبارات ".

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