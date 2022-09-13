النزاهة: 75 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في آب

2022/09/13 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن اصدار 75 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في آب.

ونشرت الهيئة جدولا توضيحيا تلقته (بغداد اليوم)، لاصدارها 75 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا و68 ملف تسليم الهاربين والأموال المهربة في آب.

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