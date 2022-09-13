تزوير جنسية لاعب قد يطيح بمشاركة الاكوادور في المونديال

2022/09/13 | 11:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة.

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