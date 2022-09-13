المجلس العالمي للذهب: العراق يمتلك أكبر احيتاطي من اصل 100 دولة

2022/09/13 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء،

أن خمس دول عربية بينها العراق تمتلك

أكثر من ألف طن كاحتياطي للمعدن النفيس.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على

موقعه، إن "السعودية ولبنان والجزائر

والعراق ومصر لديهم

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