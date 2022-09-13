العراق: أكثر من 42 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضى

2022/09/13 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ، أن أكثر من 42 ألف

شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد

"كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضى.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة

"الإخبارية" العراقية، اليوم الثلاثاء،

أن "أكثر من 42 ألف

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