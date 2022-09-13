2022/09/13 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفها في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام تمكنت من تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجاني بعد استدراجه بكمين محكم شرقي العاصمة بغداد".وأضافت، "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بجريمة الخطف، حيث دونت أقواله وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه اصولياً استناداً لأحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين محكم.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفها في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين محكم.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).