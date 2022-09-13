2022/09/13 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أحد الشبان اليافعين بمضايقة الأمير أندرو، نجل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال مرور نعش الملكة من منطقة "Royal Mile" في اسكتلندا، الإثنين، خلال موكب تشييع استمر 25 دقيقة ما دفع البعض لمحاولة إسكاته في حين قامت الشرطة باعتقاله لاحقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثناء تشييع الملكة إليزابيث في اسكتلندا.. شاب يضايق الأمير أندرو والشرطة تعتقله) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثناء تشييع الملكة إليزابيث في اسكتلندا.. شاب يضايق الأمير أندرو والشرطة تعتقله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).