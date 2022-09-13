اتفاق التهدئة انهار خلال دقائق.. مقتل 49 جنديا أرمينيا في المواجهات مع أذربيجان

2022/09/13 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 49 جندياً أرمينياً على الأقل في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلن رئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينيان، الثلاثاء.

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