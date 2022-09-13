دولة القانون: الاسراع في عقد جلسات البرلمان سيقطع الطريق أمام مثيري الفتن

2022/09/13 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، ان الاسراع في عقد جلسات البرلمان، سيقطع الطريق امام من يراهن على اثارة الفتن بين مكونات الشعب العراقي .

وقال الصيهود في بيان إن “التعجيل في حسم الاستحقاقات الدستورية بما فيها عقد جلسات البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية والتعجيل في تشكيل الحكومة من شانه ان يقوض كل محاولات اثارة النعرات الطائفية والمذهبية التي يحاول من خلالها اعداء العملية السياسية الى اشاعة الفوضى والدمار في العراق “.

وأضاف أن “الذين يراهنون على اثارة الفتن بين ابناء المكون الواحد انما يريدون ادخال البلد في فوضى عارمة بغية اضعافه والسيطرة على مقدراته وحرف مسار العملية السياسية برمتها”.

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