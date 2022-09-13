تويتر توضح بخصوص إلغاء صفقة الشراء من قبل إيلون ماسك

2022/09/13 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تويتر إن أموالا دفعتها لمقدم بلاغ ضدها لا تنتهك أي بنود في صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بعد أن بذل الملياردير الأمريكي محاولة جديدة لإلغاء الصفقة.وفي خطاب إلى … Readmore

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