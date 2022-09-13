ارتفاع اسعار النفط بسبب القلق من شح المعروض قبيل موسم الشتاء وانخفاض المخزون الامريكي

2022/09/13 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين من شح المعروض قبل موسم التدفئة الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.وارتفع خام برنت 5 سنتات إلى 94.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، بينما … Readmore

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