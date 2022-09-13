تعطيل الدوام الرسمي في ديالى ليومي الاربعاء والخميس باستثناء الطلبة

2022/09/13 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين من اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية.وقال التميمي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “العطلة تشمل جميع دوائر المحافظة باستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات”.وأضاف التميمي أن “‏زيارة أربعين […]

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