2022/09/13 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل غرفة العمليات ..شاهد كيفية استئصال الغدة الدرقية بالكامل

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