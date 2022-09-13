أكثر من 20 مسؤول ايراني يعبرون المنذرية خلال 72 ساعة مع اسرهم

2022/09/13 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن اكثر من 20 مسؤول ايراني عبروا منفذ المنذرية شرق ديالى مع اسرهم في طريقهم للعتبات المقدسة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "من 20-23 مسؤول ايراني عبروا منفذ المنذرية شرق ديالى مع اسرهم في طريقهم للعتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين في الساعات 72 الماضية"، مؤكدا بأنهم "دخلوا مع بقية الزوار دون اي تعقيدات والبعض منهم اثر على المشي لمسافة كليومترات بعد المنذرية قبل الانتقال الى الساحة الدولية قرب ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف، أنه "لم تكن مع ايا منهم اي حمايات خاصة او مركبات مدرعة بل وضعهم طبيعي جدا"، لافتا الى أنه "المرة الاولى التي يسجل دخول مسؤولين ايرانيين بهذا العدد عبر المنذرية في مواسم الزيارات الدينية".

وأشار الى أن "الاستقرار الامني على طريق المنذرية وصولا الى بغداد ساهم في زيادة تدفق الايرانيين خلال موسم زيارة الاربعين"، مجددا نفيه أن "يكون من دخلوا قيادات امنية ايرانيين بل مسؤولين حكوميين في طهران وبقية المقاطعات الايرانية".

وبلغ عدد الزوار الإيرانيين، امس الاثنين، الداخلين من منفذ المنذرية أكثر من 12 ألف زائر، فيما بلغ عدد من غادروا أكثر من ثمانية آلاف.

وقال مراسل (بغداداليوم) إن "عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا منفذ المنذرية شرق ديالى في طريقهم للعتبات المقدسة لأداء مراسيم زيارة الاربعين خلال الساعات 24 الماضية بلغ 12125 زائر".

وأضاف أن "عدد من غادروا المنفذ في طريقهم الى بلدهم بعد الانتهاء من اداء مراسيم الزيارة (8006) زائر".

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