ديالى تلتحق بالبصرة وتعطّل الدوام ليومي الاربعاء والخميس باستثناء الطلبة

2022/09/13 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادف 13-14/ايلول/2022، وذلك من اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العطلة تشمل جميع دوائر المحافظة بأستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات".

وأضاف أن ‏"زيارة أربعين الامام الحسين ملحمة انسانية تتجسد فيها معاني الخُلق الرفيع والعطاء والايثار الى الكرم وجمال التسامح والتعايش والاخوة الانسانية"، مبينا أن "الحشود الغفيرة من مختلف الاديان والطوائف والمذاهب والبقاع جاءت حبا الحسين "ع".

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