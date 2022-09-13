2022/09/13 | 12:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RYJ8X-DjxHo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار التنسيقي يتمسك بترشيح محمد شياع .. متفقون عليه بالاجماع | الحصاد الاخباري 2022/9/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار التنسيقي يتمسك بترشيح محمد شياع .. متفقون عليه بالاجماع | الحصاد الاخباري 2022/9/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).