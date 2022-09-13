أداة تسمح باكتشاف ما إذا كانت الحسابات على تويتر لأشخاص أو روبوتات.. شاهد كيف تعمل

2022/09/13 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق إيلون ماسك في أبريل على شراء منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكن في غضون بضعة أسابيع، تراجع عن ذلك، واتهم تويتر بوجود العديد من الحسابات الروبوتية وأنها كانت تكذب بشأن عدد هذه الحسابات على منصتها.يُطلق على إحدى الأدوات التي استخدمها كل من الخبراء وإيلون ماسك لفهم انتشار الروبوتات على منصة تويتر بشكل أفضل اسم "Botometer".

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