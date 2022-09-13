2022/09/13 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، أن خمس دول عربية بينها العراق تمتلك أكثر من ألف طن كاحتياطي للمعدن النفيس.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول إن “السعودية ولبنان والجزائر والعراق ومصر لديهم أكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الاخرى حيث بلغت مجمل هذه الاحتياطيات 1.039 طن”.

واضاف ان “كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323.1 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286.8 طنا، فيما بلغت كمية الاحتياطات لدولة الجزائر 173.6 طنا”، مبينا ان “احتياطيات الذهب لدولة العراق بلغت 130.4 طنا، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب لمصر 125.2 طنا”.

واشار الى ان “العراق ما زال يحافظ على مركزه 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من اصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب وللشهر الثاني تواليا بعد شرائه 34 طنا في شهر حزيران الماضي حيث بلغت هذه الاحتياطيات 130.4 طنا وهي تمثل 9.5% من باقي عملاته الاخرى”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 130 طنا.. العراق الرابعة عربيًا باحتياطي الذهب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 130 طنا.. العراق الرابعة عربيًا باحتياطي الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).