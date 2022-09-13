مونديال كاس العالم.. فيفا

2022/09/13 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

من استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في

كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

فهناك أدلة جديدة تم تقديمها إلى لجنة

الاستئناف التابعة للاتحاد ا

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