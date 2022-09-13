الحرب والسلم والانتخابات

2022/09/13 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

يعرف السلم الأهلي بانه نبذ العنف وكل

أشكال التقاتل أو مجرد التحريض عليه أو

حتى تبرير استخدامه أو نشر ثقافة تعتبر

التصادم والتقاتل حتمياً بسبب حالة

التباين والاختلاف.



بمعنى آخر: ه

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