كينيا.. إصابات في تدافع خلال تنصيب الرئيس

2022/09/13 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهس وأصيب عدد من الأشخاص عندما اقتحم كينيون، الثلاثاء، الاستاد الذي شهد تنصيب وليام روتو رئيسا للبلاد.

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