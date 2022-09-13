وزير النفط يؤكد اهمية المباشرة بإعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي

2022/09/13 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

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اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل اهمية المباشرة بإعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي ، التي تعد أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الاقليمية بالخليج العربي بجزئيها البري و البحري.

وقال اسماعيل / حسب بيان للوزارة / : ان جهود الوزارة أثمرت وعلى مدى السنوات الماضية للتوصل الى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع شركة سينوك الصينية ، عام 2019 ، تهدف الى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري .

من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم : ان خطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تهدفان الى تعظيم الاحتياطي الوطني للثروة الهايدروكاربونية واستثماره ، من خلال تعشيق الجهد الوطني ، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة في تحويل التوقعات الى احتياطي فعلي يضاف الى الانتاج الوطني .

واشار جاسم الى اهمية الاستكشاف النفطي في المياه الاقليمية ، وان شركته تستعد لابرام عقد خلال الايام المقبلة مع شركة سينوك الصينية للمباشرة قريباً في اعمال المسوحات الاستكشافية .

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