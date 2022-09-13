2022/09/13 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الجانب الإيراني على عدم إرسال أي زائر إلّا بوثائق سفر رسمية استناداً للاتفاقية الموقعة بين البلدين وذكرت الهيئة في بيان ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي يتفق مع الجانب الإيراني على عدم إرسال أي زائر إلّا بوثائق سفر رسمية المركز الخبري الوطني.

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