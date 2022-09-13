2022/09/13 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني يواجه منتخب الإكوادور شبح الخروج من كأس العالم بعد حصول صحيفة ديلي ميل الإنجليزية على دليل جديد يخص اعترافًا صادمًا من أحد لاعبيها باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مع الاعتراف الذي تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازمة منتخب الإكوادور..



مستندات مثيرة تهز الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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