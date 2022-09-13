بالأسماء.. قتل 7 قيادات من داعش غربي الانبار

2022/09/13 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، اسماء قيادات داعش الذين تم استهدافهم وقتلهم بضربة جوية من قبل قيادة العمليات المشتركة، يوم العاشر من ايلول.

وقال بيان صادر عن خلية الاعلام الامني وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالامس القريب، كانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت يوم العاشر من ايلول ٢٠٢٢ في بيان لها عن مقتل ٧ إرهابيين بضربة جوية بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية استهدقت وكراً لقيادة تلك العصابات الارهابية في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة بالانبار" .وأضاف البيان: "هنا تود مديرية الاستخبارات العسكرية أن تعلن اسماء قيادات داعش الارهابي الذين تم سحقهم ليكون مأواهم جهنم وبئس المصير .وأكد، "مقتل كل من ما يسمى:- المسؤول الاداري العام والمكنى حمود حماد ( ابو نهاد) - المسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى ب ( البدوي) .



بالاضافة الى ارهابيين اثنين من حملة الجنسية السورية .وثلاثة عناصر إرهابية اخرى".وأشار البيان الى انه "تم ضبط داخل وكر القيادة الداعشية سلاح bkc ، وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة تم اتلافها جميعا .وتعاهد مديرية إلاستخبارات العسكرية المراجع العسكرية العليا وشعبنا الابي بانها ستبقى العين الراصدة لكل من يحاول المساس بامن الوطن والمواطن وسنصل اليه اينما يكون ، يوم لا يشفع لهم وكرا ولا جحرا ولا نفقا".

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