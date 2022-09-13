2022/09/13 | 13:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zy9w9I96EEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار يؤكد سعيه للإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية وائتلاف النصر يحذر في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار يؤكد سعيه للإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية وائتلاف النصر يحذر في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).