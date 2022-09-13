انفوغرافك: طقس العراق ابتداء من الغد.. غبار وانخفاض الحرارة

2022/09/13 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في الحرارة عدة درجات بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وأضاف البيان أن “الطقس ليوم الخميس، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وبين، أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ولفت الى، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الأربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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