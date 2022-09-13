محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء

2022/09/13 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء،

تعطيل الدوام الرسمي ليومي ليومي

الاربعاء والخميس المقبلين باستثناء

الطلبة.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "محافظ ديالى مثنى

التميمي وجه بتعطيل

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