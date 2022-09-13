2022/09/13 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، القبض على ضابط منفذ جمرك

مطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن"الدائرة وفي معرض حديثها عن

عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات

مُدير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ضابط منفذ جمرك مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ضابط منفذ جمرك مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).