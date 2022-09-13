2022/09/13 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الثلاثاء، عن الاتفاق مع الجانب

الإيراني على عدم إرسال أي زائر إلّا

بوثائق سفر رسمية استناداً للاتفاقية

الموقعة بين البلدين.

وذكرت الهيئة في بيان ، تلقته وكالة نون

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتفق مع ايران على عدم إرسال أي زائر إلّا بوثائق سفر رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتفق مع ايران على عدم إرسال أي زائر إلّا بوثائق سفر رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).