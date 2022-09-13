2022/09/13 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن اسماء قيادات داعش الذين قتلوا السبت الماضي في الأنبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه /المركز الخبري الوطني /، إن “قيادة العمليات المشتركة قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعلن أسماء قيادات داعش الذين قتلوا في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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