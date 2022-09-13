شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مع ام ضد !؟ شراء العراق معدات عسكرية من تركيا مقابل زيادة ايصال المياه لأنهار العراق

2022/09/13 | 13:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PHtK-BuiU90

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