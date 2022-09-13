2022/09/13 | 13:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقيل الطائي عندما ماتت ملكة بريطانيا بعد ان عاشت عمرا طويلا تم نعيها من...

ظهرت المقالة الأمية الثقافية تمكنت من الكثير أولاً على المسلة.

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