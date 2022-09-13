2022/09/13 | 13:20 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة قائد قوة القدس الجنرال إسماعيل قاآني يشارك في المسير الى كربلاء أولاً على المسلة.

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