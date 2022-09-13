المجلس العالمي للذهب: 5 دول عربية تمتلك اكبر احتياطي الذهب في العالم

2022/09/13 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، أن خمس دول عربية بينها العراق تمتلك أكثر من ألف طن كاحتياطي للمعدن النفيس.وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول، إن “السعودية ولبنان والجزائر والعراق ومصر لديهم أكبر احتياطيات للذهب من … Readmore

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