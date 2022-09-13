تركيا تدعو أرمينيا إلى “التوقف عن استفزازاتها” ضد أذربيجان

2022/09/13 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء أرمينيا إلى “التوقف عن استفزازاتها” ضدّ أذربيجان، بعد استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين البلدين.وقال الوزير التركي في رسالة نشرها على موقع “تويتر” “يجب على أرمينيا التوقف عن استفزازاتها والتركيز على … Readmore

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