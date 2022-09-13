2022/09/13 | 13:31 - المصدر: وكالة النبأ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني: الأربعينية تسيّر بانسيابية عالية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني: الأربعينية تسيّر بانسيابية عالية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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