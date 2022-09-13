معرض فني للكاريكاتير تخليدا للشاعر الكردي شيركو بيكاس

2022/09/13 | 13:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز الألوان السبعة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، معرضا فنيا للكاريكاتير بعنوان شيركو بيكاس.يوصف الشاعر بيكاس بأنه فتح آفاقا إبداعية جديدة في الأدب الكردي.

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