كيف يمكن لأشعة الشمس تحلية مياه البحر للمجتمعات الساحلية؟ هذا ما ابتكرته شركة ناشئة بأبوظبي

2022/09/13 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُستخدم محطات تحلية المياه بشكل متزايد لتوليد المياه العذبة، ولكنّها عملية تستهلك الطاقة بشكل كثيف.وابتكرت شركة "Manhat" الناشئة في أبو ظبي جهازًا عائمًا لتقطير المياه من دون الحاجة إلى الكهرباء أو إنتاج محلول ملحي.

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