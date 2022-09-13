المشتقات النفطية “مؤمنة” خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/13 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحثت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، انسيابية تأمين المشتقات النفطية للقطاعات الخدمية ولمواكب الزائرين .

وذكر بيان للوزارة أن “وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس بحث خلال ترؤسه اجتماع العمليات القيادي بحضور المدراء العامين للشركات والدوائر المعنية والمكتب الاعلامي، القضايا والمواضيع المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية للقطاعات الخدمية ولمواكب الزائرين والدوائر الحكومية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير الوقود بانواعه خلال الزيارة الاربعينية”.

وثمن الوكيل “جهود العاملين في تشكيلات الوزارة القائمين على اعمال توفير المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل وتأمين الخزين والاستهلاك المحلي للزيارة الاربعينية التي بلغت ذروتها، بالاضافة الى الجهود الكبيرة في المساهمة بنقل الزائرين بمركبات وآليات الوزارة”.

وأكد على “ضرورة متابعة تدفق وحركة وقود البنزين وزيت الغاز الى منافذ تجهيز الوقود المنتشرة في عموم المحافظات بهدف تحقيق الانسيابية المطلوبة لمركبات نقل الزائرين والخدمات الاخرى، بالاضافة الى متابعة تزويد المولدات الاهلية بالوقود الخاصة بتزويد المناطق السكنية بالتيار الكهربائي”.

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