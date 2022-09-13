الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (وثائق)

2022/09/13 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صادق مجلس الخدمة الاتحادي، على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

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