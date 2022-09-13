الانتشار الجغرافي يثير القلق.. تحذير أممي بعد تفشي الكوليرا في سوريا

2022/09/13 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا من "تهديد خطير في سوريا والمنطقة" يتمثل بتفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق بالبلاد.

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