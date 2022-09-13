2022/09/13 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في شركة نفط محلية للتلفزيون الرسمي إن إيران سيطرت، الثلاثاء، على حريق في حقل شاديجان النفطي الجنوبي، نتج عن عمل تخريبي، على ما يبدو.وذكر المسؤول للتلفزيون الرسمي، أن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، نتيجة «عبث عناصر مجهولة»، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة.وأضاف: «الوضع تحت السيطرة تماماً ولا داعي للقلق»

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن السيطرة على حريق في حقل «شاديجان» النفطي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن السيطرة على حريق في حقل «شاديجان» النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).