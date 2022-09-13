2022/09/13 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنواء الجوية تنشر جدولاً بدرجات الحرارة المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:08

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