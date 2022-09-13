الداخلية تصدر توجيهاً جديداً لكافة دورياتها

2022/09/13 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنوجهت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، كافة الدوريات والمفارز ونقاط التفتيش بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الزائرين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكيل الوزارة وجه كافة الدوريات والمفارز ونقاط التفتيش بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الزائرين وتقديم كافة التسهيلات لهم ومراعاة الحالات الانسانية والطارئة".

وشددت الوزارة على: "ضرورة ان يكونوا عوناً لهم وعلى قدر عالي من المسؤولية؛ بغية نجاح الخطة الامنية وتفويت الفرصة على من يريد تعكير صفو زيارة الاربعين وان خدمتهم هي شرف للجميع".

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