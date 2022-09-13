جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 6 عناصر إرهابية (صور)

2022/09/13 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم

الثلاثاء، القبض على 6 عناصر إرهابية.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "تنفيذاً

لتوجيهات القائد العام للقوات

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