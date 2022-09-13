الولايات المتحدة تعلن عن أكبر انخفاض في مخزون النفط الاحتياطي الاستراتيجي

2022/09/13 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مخزونات النفط الخام في

احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة

إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ

1984 أي في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات وزارة

الطاقة الأمريكية.

ووفقا لمعطيات الوزارة الأمريكية

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