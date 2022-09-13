النزاهة: صدور 75 أمراً قضائياً بحق ذوي الدرجات العليا في آب

2022/09/13 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء،

عن أبرز إنجازاتها خلال شهر آب الماضي،

فيما أشارت إلى تنفيذ 75 أمر قبض

واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أنَّ "الهيئة نش

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