الأنواء ’تبشّر’: كتلة باردة في طريقها نحو العراق خلال اليومين المقبلين

2022/09/13 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، تقريره الخاص بانخفاض درجات الحرارة التي سوف يشهدها البلاد لليومين القادمين ابتداء من يومي الأربعاء والخميس الموافق 14-15/ ايلول 2022.

وبين التقرير الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من المتوقع ان يقل تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي وذلك لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط وعليه تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة لبضع درجات".

وتابعت، ان "ذلك مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية"، مبينة انه "سوف تعود درجات الحرارة الى معدلاتها العامة ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 16 أيلول 2022 تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)" .

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