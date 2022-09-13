2022/09/13 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

وأظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، مصادقة مجلس الخدمة الاتحادي، على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

ادناه نص الوثائق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).